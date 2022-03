Правительство Италии одобрило немедленное выделение 110 млн евро Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о подписании резолюции о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Украины.

Об этом Ди Майо сообщил в Twitter в воскресенье, пишет "Европейская правда".

"Я сказал своему коллеге Дмитрию Кулебе, только что подписав резолюцию о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Киева как конкретное выражение солидарности Италии и поддержки народа, с которым у нас братские отношения", - отметил Ди Майо в Twitter.

I told my colleague @DmytroKuleba that I have just signed a resolution for the immediate disbursement of 110 million euros to the government of Kiev, as a concrete expression of Italy’s solidarity and support for a people with whom we have a fraternal relationship.