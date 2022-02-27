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Правительство Италии одобрило немедленное выделение 110 млн евро Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:51
Луиджи Ди Майо. Фото: Getty images

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о подписании резолюции о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Украины.

Об этом Ди Майо сообщил в Twitter в воскресенье, пишет "Европейская правда".

"Я сказал своему коллеге Дмитрию Кулебе, только что подписав резолюцию о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Киева как конкретное выражение солидарности Италии и поддержки народа, с которым у нас братские отношения", - отметил Ди Майо в Twitter.

Как сообщалось, в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего, для украинской армии.

Также сообщалось, что на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник будет внесена на рассмотрение мощная резолюция в поддержку Украины. 

Темы: ИталияэкономикаРосcиявойна
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