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Медведчук втік

Світлана Кізілова, Роман РоманюкНеділя, 27 лютого 2022, 15:07
Медведчук, фото getty images

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під арешту.

Джерело: коментар генпрокурора "Українській правді", інформація видання ZN.UA, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Деталі: За даними джерел ZN, 26 лютого Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Медведчука за адресою, де він перебуває під домашнім арештом.

Нацполіція виконала доручення: Медведчука на місці не було.

Достовірність цієї інформації неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора.

Оскільки він не має процесуального відношення до справи Медведчука, він відмовився дати офіційний коментар.

УП зв'язалася із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, і вона підтвердила, що Медведчук залишив свій дім.

Пряма мова: "Поліція не підтверджує і не спростовує. Адвокати кажуть, що він боїться за своє життя, але залишається в Києві. Ми, нажаль, не здійснюємо охорону. Але зробимо все, щоб притягнути його потім до відповідальності".

Водночас втечу Медведчука підтвердив Геращенко.

При цьому адвокатка Медведчука Лариса Чередніченко у коментарі Суспільному сказала, що він "перебуває у безпечному місці у Києві".

Передісторія: Один з провідних проросійських політиків в Україні підозрюється у низці тяжких злочинів проти національної безпеки. 8 жовтня Медведчуку вручили нову підозру - у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Він перебував під домашнім арештом.

Теми: Медведчук
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