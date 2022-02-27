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Медведчук втік

Світлана Кізілова, Роман РоманюкНеділя, 27 лютого 2022, 14:07
Медведчук втік
Медведчук, фото getty images

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя", кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під арешту.

Джерело: коментар генпрокурора "Українській правді", інформація видання ZN.UA, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Деталі: За даними джерел ZN, 26 лютого Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Медведчука за адресою, де він перебуває під домашнім арештом.

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Нацполіція виконала доручення: Медведчука на місці не було.

Достовірність цієї інформації неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора.

Оскільки він не має процесуального відношення до справи Медведчука, він відмовився дати офіційний коментар.

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УП зв'язалася із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, і вона підтвердила, що Медведчук залишив свій дім.

Пряма мова: "Поліція не підтверджує і не спростовує. Адвокати кажуть, що він боїться за своє життя, але залишається в Києві. Ми, нажаль, не здійснюємо охорону. Але зробимо все, щоб притягнути його потім до відповідальності".

Водночас втечу Медведчука підтвердив Геращенко.

При цьому адвокатка Медведчука Лариса Чередніченко у коментарі Суспільному сказала, що він "перебуває у безпечному місці у Києві".

Передісторія: Один з провідних проросійських політиків в Україні підозрюється у низці тяжких злочинів проти національної безпеки. 8 жовтня Медведчуку вручили нову підозру - у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації. Він перебував під домашнім арештом.

Теми: Медведчук
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