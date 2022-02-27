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Медведчук сбежал

Светлана Кизилова, Роман РоманюкВоскресенье, 27 февраля 2022, 15:07
Медведчук, фото getty images

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – При жизнь", кум Путина Виктор Медведчук сбежал из-под ареста.

Источник: информация издания ZN.UA, полученная в Офисе генпрокурора, советник министра внутренних дел Антон Геращенко

Детали: По данным источников, 26 февраля Генпрокоратура поручила Нацполиции проверить наличие Медведчука по адресу, где он находится под домашним арестом.

Нацполиция выполнила поручение: Медведчука на месте не было.

Достоверность этой информации неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора.

Поскольку у него нет процессуального отношения к делу Медведчука, он отказался дать официальный комментарий.

УП связалась с генпрокурором Ириной Венедиктовой, и она подтвердила, что Медведчук покинул свой дом.

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Прямая речь: "Полиция не подтверждает и не опровергает. Адвокаты говорят, что он боится за свою жизнь, но остается в Киеве. Мы, к сожалению, не осуществляем охрану. Но сделаем все, чтобы привлечь его потом к ответственности".

В то же время побег Медведчука подтвердил Геращенко.

При этом адвокат Медведчука Лариса Чередниченко в комментарии Суспільному сказала, что он "находится в безопасном месте в Киеве".

Предыстория: Один из ведущих пророссийских политиков в Украине подозревается в ряде тяжких преступлений против национальной безопасности. 8 октября Медведчуку вручили новое подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Он был под домашним арестом.

Темы: Медведчук
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