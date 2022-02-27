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НА ПОРОЗІ 3-Ї СВІТОВОЇ: ПУТІН ПЕРЕВОДИТЬ ЯДЕРНІ ВІЙСЬКА В РЕЖИМ ГОТОВНОСТІ

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 14:18
НА ПОРОЗІ 3-Ї СВІТОВОЇ: ПУТІН ПЕРЕВОДИТЬ ЯДЕРНІ ВІЙСЬКА В РЕЖИМ ГОТОВНОСТІ
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

Джерело: Путін під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим

Пряма мова: "Наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії у особливий режим несення бойового чергування".

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Деталі: Путін обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

"Західні країни здійснюють не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни", - сказав він.

Довідка: Як ідеться на сайті Міноборони РФ, стратегічні сили стримування "призначені для стримування агресії проти РФ та її союзників, а також розгрому агресора (завдання йому поразки), у тому числі у війні з застосуванням ядерної зброї".

ССС включають Стратегічні наступальні сили (СНС) і Стратегічні оборонні сили (СОС).

Основу СНР, оснащених ракетними та авіаційними комплексами міжконтинентальної дальності, високоточною зброєю великої дальності складають стратегічні ядерні сили, до яких входять ракетні війська стратегічного призначення. До складу СНР також входять стратегічні неядерні сили як сили подвійного призначення - з'єднання та частини стратегічних та далеких бомбардувальників ТАК ВПС, а також підводні човни, надводні кораблі та морська ракетоносна авіація ВМФ із звичайною високоточною зброєю великої дальності.

Основу СОС складають боєготові сили та засоби Військ повітряно-космічної оборони, що включають систему попередження про ракетний напад, систему контролю космічного простору, протиракетної оборони та протикосмічної оборони, протиповітряної оборони.

Теми: Путінядерна зброявійнаРосія
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