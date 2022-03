НА ПОРОЗІ 3-Ї СВІТОВОЇ: ПУТІН ПЕРЕВОДИТЬ ЯДЕРНІ ВІЙСЬКА В РЕЖИМ ГОТОВНОСТІ

Президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

Джерело: Путін під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим

Пряма мова: "Наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії у особливий режим несення бойового чергування".

Деталі: Путін обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

"Західні країни здійснюють не лише недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни", - сказав він.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc