НА ПОРОГЕ 3-Й МИРОВОЙ: ПУТИН ПЕРЕВОДИТ ЯДЕРНЫЕ ВОЙСКА В РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Источник: Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым

Прямая речь: "Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

Детали: Путин обосновал такое решение якобы агрессивными высказываниями должностных лиц стран НАТО.

"Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - сказал он.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc — max seddon (@maxseddon) February 27, 2022

Справка: Как говорится на сайте Минобороны РФ, стратегические силы сдерживания "предназначены для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".

ССС включают в себя Стратегические наступательные силы (СНС) и Стратегические оборонительные силы (СОС).

Основу СНС, оснащённых ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточное оружие большой дальности составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения. В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков ДА ВВС, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

Основу СОС составляют боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны, противовоздушной обороны.