НА ПОРОГЕ 3-Й МИРОВОЙ: ПУТИН ПЕРЕВОДИТ ЯДЕРНЫЕ ВОЙСКА В РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Источник: Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым

Прямая речь: "Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

Реклама:

Детали: Путин обосновал такое решение якобы агрессивными высказываниями должностных лиц стран НАТО.

"Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - сказал он.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc