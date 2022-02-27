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Прикордонники розповіли, на які КПП їхати біженцям з України

Євген КізіловНеділя, 27 лютого 2022, 14:20

Державна прикордонна служба радить українцям, які виїхати з України, прямувати до пункті пропуску на кордоні з Угорщиною - "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок".

Джерело: сайт ДПСУ

Деталі: Там повідомляють, що, враховуючи несприятливу гуманітарну ситуацію в країні та значне накопичення осіб і транспорту на кордонах з країнами ЄС, задля розвантаження пунктів пропуску і якомога швидшого перетину кордону треба слідувати до таких КПП на кордоні з Угорщиною: "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок".

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Прикордонники нагадують взяти з собою хоча б мінімальний перелік документів, які дадуть змогу встановити особу та особу дітей, а також документи, які зможуть довести ваші родинні зв’язки з неповнолітніми, які слідують без супроводу хоча б одного з батьків, а з іншими родичами.

Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску радять відстежувати на офіційному сайті Держприкордонслужби та на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники також повідомили, що їхні закордонні колеги докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України.

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Теми: кордонвійнаУкраїна
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