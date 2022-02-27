Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники рассказали, на какие КПП ехать беженцам из Украины

Евгений КизиловВоскресенье, 27 февраля 2022, 14:20

Государственная пограничная служба советует украинцам, которые хотят выехать из Украины, направляться в пункты пропуска на границе с Венгрией - "Тиса", "Дзвинкове", "Косино", "Лужанка" и "Вилок".

Источник: сайт ГПСУ

Детали: Там сообщают, что, учитывая неблагоприятную гуманитарную ситуацию в стране и значительное накопление лиц и транспорта на границах со странами ЕС, для разгрузки пунктов пропуска и скорейшего пересечения границы нужно следовать к таким КПП на границе с Венгрией: "Тиса", "Дзвинкове", "Косино", "Лужанка" и "Вилок".

Реклама:

Пограничники напоминают взять с собой хотя бы минимальный перечень документов, которые позволят установить личность взрослых и детей, а также документы, которые смогут доказать ваши родственные связи с несовершеннолетними, следующими без сопровождения хотя бы одного родителя, а с другими родственниками.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска советуют отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы и на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Пограничники также сообщили, что их зарубежные коллеги прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: границавойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
граница
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с пометкой экологичности
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: