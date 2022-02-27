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Пограничники рассказали, на какие КПП ехать беженцам из Украины

Евгений КизиловВоскресенье, 27 февраля 2022, 15:20

Государственная пограничная служба советует украинцам, которые хотят выехать из Украины, направляться в пункты пропуска на границе с Венгрией - "Тиса", "Дзвинкове", "Косино", "Лужанка" и "Вилок".

Источник: сайт ГПСУ

Детали: Там сообщают, что, учитывая неблагоприятную гуманитарную ситуацию в стране и значительное накопление лиц и транспорта на границах со странами ЕС, для разгрузки пунктов пропуска и скорейшего пересечения границы нужно следовать к таким КПП на границе с Венгрией: "Тиса", "Дзвинкове", "Косино", "Лужанка" и "Вилок".

Пограничники напоминают взять с собой хотя бы минимальный перечень документов, которые позволят установить личность взрослых и детей, а также документы, которые смогут доказать ваши родственные связи с несовершеннолетними, следующими без сопровождения хотя бы одного родителя, а с другими родственниками.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска советуют отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы и на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Пограничники также сообщили, что их зарубежные коллеги прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины.

Темы: границавойнаУкраина
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