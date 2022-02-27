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Жителям Бучі: не сідайте в автобуси для "евакуаці", це підступ росіян для входу в Київ

Олена Рощіна, Севгіль МусаєваНеділя, 27 лютого 2022, 15:38

Українська влада не проводить евакуацію з Бучі, що під Києвом,росіяни хочуть зайти в столицю України, прикрившись автобусами з мирними жителями.

Джерело: секретар РНБО Олекісй Данілов, джерела УП

Пряма мова Данілова: "Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати на Київ".

Деталі: Мешканці Бучі підтвердили УП інформацію про автобуси. 

З ранку 27 лютого жителів БУчі попереджають: "Якщо проводиться евакуація, то це не українська армія. Наші евакуацію не проводять. Росіяни саджають людей у автобуси і за ними ведуть свою техніку. Будьте обережні".

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Теми: Київвійна
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