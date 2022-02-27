Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителям Бучи: не садитесь в автобусы для эвакуации, это замысел россиян для входа в Киев

Елена Рощина, Севгиль МусаеваВоскресенье, 27 февраля 2022, 15:38

Украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи под Киевом, россияне хотят зайти в столицу Украины, прикрывшись автобусами с мирными жителями.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, источники УП

Прямая речь Данилова: "Это русские собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно быо проехать на Киев.".

Детали: Жители Бучи подтвердили УП информацию об автобусах.

С утра 27 февраля жителей Бучи предупреждают: "Если проводится эвакуация, это не украинская армия. Наши эвакуацию не производят. Русские сажают людей в автобусы и за ними ведут свою технику. Будьте осторожны".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Киеввойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Киев
Российских войск в Киеве нет, продолжается борьба с диверсантами - Кличко
Киев создает гуманитарный штаб для помощи жителям
За 4 дня войны более 20 киевлян погибли, свыше 100 ранены
Последние новости
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
11:44
Российский десант на подходе к Одессе – источники 
Все новости...