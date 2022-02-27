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Жителям Бучи: не садитесь в автобусы для эвакуации, это замысел россиян для входа в Киев

Елена Рощина, Севгиль МусаеваВоскресенье, 27 февраля 2022, 14:38

Украинские власти не проводят эвакуацию из Бучи под Киевом, россияне хотят зайти в столицу Украины, прикрывшись автобусами с мирными жителями.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, источники УП

Прямая речь Данилова: "Это русские собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно быо проехать на Киев.".

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Детали: Жители Бучи подтвердили УП информацию об автобусах.

С утра 27 февраля жителей Бучи предупреждают: "Если проводится эвакуация, это не украинская армия. Наши эвакуацию не производят. Русские сажают людей в автобусы и за ними ведут свою технику. Будьте осторожны".

Темы: Киеввойна
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