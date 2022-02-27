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Володимир Кличко до росіян і білорусів: Не йдіть на роботу, не підносьте патрони

Неділя, 27 лютого 2022, 15:45
Володимир Кличко. Скриншот з відео

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі, брат мера Києва Володимир Кличко записав відеозвернення до росіян та білорусів, в якому закликав їх залишатися вдома, не ходити на роботу, щоб не "підносити своїй армії патрони".

Джерело: відеозвернення Володимира Кличка

Пряма мова Кличка: "Звертаюся до небайдужих росіян та білорусів! Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І стріляти у нас ракетами. І вбивати нас, ваших, як ви нас називаєте, "братів і сестер". Хороший же ви "братський народ"!".

Деталі: Він закликав росіян і білорусів залишитися вдома, провести час з родиною, друзями, дітьми та онуками – зробити те, чого українці зараз зробити не можуть, бо в нас летять російські ракети.

Пряма мова Кличка: "Залиштеся вдома! Залиштеся вдома – не ходіть на роботу. Просто залиштеся вдома! На нашу підтримку та проти війни".

Теми: Віталій КличкоРосіяБілорусьвійна
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