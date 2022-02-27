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Владимир Кличко к россиянам и белорусам: Не ходите на работу, не подносите патроны

Воскресенье, 27 февраля 2022, 14:45
Владимир Кличко к россиянам и белорусам: Не ходите на работу, не подносите патроны
Владимир Кличко. Скриншот из видео

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе брат мэра Киева Владимир Кличко записал видеообращение к россиянам и белорусам, в котором призвал их оставаться дома, не ходить на работу, чтобы не "подносить своей армии патроны".

Источник: видеообращение Владимира Кличко

Прямая речь Кличко: "Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, "братьев и сестер". Хороший же вы "братский народ"!".

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Детали: Он призвал россиян и белорусов остаться дома, провести время с семьей, друзьями, детьми и внуками – сделать то, чего украинцы сейчас сделать не могут, потому что в нас летят российские ракеты.

Прямая речь Кличко: "Останьтесь дома! Останьтесь дома – не ходите на работу. Просто останьтесь дома! В нашу поддержку и против войны".

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Темы: Виталий КличкоРосcияБеларусьвойна
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