Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Роман РоманюкНеділя, 27 лютого 2022, 16:18

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ.

Джерело: Лист Епіфанія на сайті ПЦУ.

Деталі: Митрополит Епіфаній написав, що вже четвертий день продовжується неспровокована повномасштабна агресія Росії проти України, страждають мільйони людей, гинуть військовослужбовці та мирні жителі.

Дослівно: "На жаль, з Ваших попередніх публічних заяв уже зрозуміло, що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для Вас є набагато важливішим, ніж турбота про людей в Україні, частина з яких до війни вважала Вас своїм пастирем…

Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних співгромадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили виявити людяність та турботу".

Епіфаній пояснив, що йдеться про більш ніж три тисячі вбитих російських військовослужбовців, тіла яких перебувають в Україні.

Він нагадав, що Україна просила Червоний Хрест допомогти повернути тіла загиблих їхнім сім'ям, але жодної відповіді з російської сторони не було отримано.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Дослівно: "Тому я звертаюся до Вас, як до голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян і пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї "русского мира" – Ваші та Вашого президента.

Нехай Господь дасть Вам духовні сили хоч би на це, особливо сьогодні – у неділю поминання про Страшний суд!"

Теми: ЕпіфанійцерквавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Епіфаній
Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус
ПЦУ може послабити чи скасувати піст на Новий рік – Епіфаній
Епіфаній розповів, як українці переходитимуть на святкування Різдва 25 грудня
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...