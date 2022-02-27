Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ.

Джерело: Лист Епіфанія на сайті ПЦУ.

Деталі: Митрополит Епіфаній написав, що вже четвертий день продовжується неспровокована повномасштабна агресія Росії проти України, страждають мільйони людей, гинуть військовослужбовці та мирні жителі.

Дослівно: "На жаль, з Ваших попередніх публічних заяв уже зрозуміло, що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для Вас є набагато важливішим, ніж турбота про людей в Україні, частина з яких до війни вважала Вас своїм пастирем…

Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних співгромадян, більшість із яких – православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили виявити людяність та турботу".

Епіфаній пояснив, що йдеться про більш ніж три тисячі вбитих російських військовослужбовців, тіла яких перебувають в Україні.

Він нагадав, що Україна просила Червоний Хрест допомогти повернути тіла загиблих їхнім сім'ям, але жодної відповіді з російської сторони не було отримано.

Дослівно: "Тому я звертаюся до Вас, як до голови РПЦ – виявіть хоча б до своїх співгромадян і пастви милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії – хоч би допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї "русского мира" – Ваші та Вашого президента.

Нехай Господь дасть Вам духовні сили хоч би на це, особливо сьогодні – у неділю поминання про Страшний суд!"