Епифаний просит Кирилла забрать тела российких солдат

Предстоятель Правослваной Церкви Украины митрополит Епифаний обратился к патриарху Московскому Кириллу с просьбой забрать в Россию тела убитых в Украине солдат РФ.

Источник: Письмо Епифания на сайте ПЦУ.

Детали: Митрополит Епифаний написал, что уже четвертый день продолжается неспровоцированная полномасштабная агрессия России против Украины, страдают миллионы людей, гибнут военнослужащие и мирные жители.

Дословно: "К сожалению, из Ваших предыдущих публичных заявлений уже понятно, что сохранение благосклонности Путина и руководства РФ для Вас намного важнее, чем забота о людях в Украине, часть из которых до войны считала Вас своим пастырем…

Но у меня еще остается надежда, что хотя бы в отношении своих собственных сограждан, большинство из которых – православные христиане, Ваша паства, у Вас найдутся духовные силы проявить человечность и заботу".

Епифаний объяснил, что речь о более чем трех тысячах убитых российских военнослужащих, тела которых находятся в Украине.

Он напомнил, что Украина просила Красный Крест помочь вернуть тела погибших их семьям, но никакого ответа с российской стороны не было получено.

Дословно: "Поэтому я обращаюсь к Вам, как главе РПЦ – проявите хотя бы к своим согражданам и пастве милосердие. Если не можете возвысить свой голос против агрессии – хотя бы помогите забрать тела российских солдат, жизнь которых стала платой за идеи "русского мира" – Ваши и Вашего президента.

Пусть Господь даст Вам духовные силы хотя бы на это, особенно сегодня – в воскресенье воспоминания о Страшном суде!"