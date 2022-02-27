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Нацгвардія зупинила фури АТБ з російськими військовими – був бій

Роман ПетренкоНеділя, 27 лютого 2022, 17:03
ілюстративне фото: Новости N

У Миколаєві Національна гвардія України зупинила фури з маркуванням мережі супермаркетів АТБ, в яких переховувалися російсько-окупаційні військові.

Джерело: МВС

Деталі: Зазначається, що Нацгвардія працювала спільно з міським комісаром.

Під час огляду фур в них виявили війська окупантів.

Повідомляється, що почався бій, внаслідок якого знешкодили усіх ворожих військових.

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Теми: РосіявійнаМиколаїв
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