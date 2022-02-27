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Роботу Telegram в Україні та Росії не обмежать, але просять перевіряти інформацію

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 16:58

Адміністрація месенджера Telegram не обмежуватиме роботу телеграм-каналів у Росії та Україні під час військових дій, але просить перевіряти інформацію, що публікується там.

Джерело: засновник Telegram Павло Дуров

Деталі: За словами Дурова, Телеграм-канали все частіше стають джерелом неперевіреної інформації, пов'язаної з війною, а адміністрація месенджера не має можливості перевіряти всі публікації на достовірність.

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Засновник месенджера закликав користувачів із Росії та України із сумнівом ставитися "до будь-яких даних, які поширюються в Telegram зараз".

Пряма мова: "Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти та розпалює міжнаціональний розбрат. У разі ескалації ситуації ми розглянемо можливість частково чи повністю обмежити роботу Telegram-каналів у залучених країнах на час конфлікту".

Оновлення: Пізніше Дуров заявив, що "безліч користувачів звернулося до нас із проханням не розглядати відключення Telegram-каналів на період конфлікту, оскільки ми для них – єдине джерело інформації".

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У зв'язку з цими зверненнями в Telegram вирішили не розглядати подібні заходи.

"Однак ще раз прошу перевіряти ще раз і не приймати на віру дані, які публікуються в Telegram-каналах у цей непростий період", – закликав Дуров.

УП, оновлено
Теми: соцмережівійнаРосія
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