Работу Telegram в Украине и России не ограничат, но просят проверять информацию

Администрация мессенджера Telegram не будет ограничивать работу телеграм-каналов в России и Украине во время военных действий, но просит проверять информацию, публикуемую там.

Источник: основатель Telegram Павел Дуров

Детали: По словам Дурова, Телеграм-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с войной, а у администрации мессенджера нет возможности проверять все публикации на достоверность.

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Основатель мессенджера призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться "к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время".

Прямая речь: "Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта".

Обновление: Позже Дуров заявил, что "множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации".

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В связи с этими обращениями в Telegram приняли решение не рассматривать подобные меры.

"Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", – призвал Дуров.