Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Работу Telegram в Украине и России не ограничат, но просят проверять информацию

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 16:58

Администрация мессенджера Telegram не будет ограничивать работу телеграм-каналов в России и Украине во время военных действий, но просит проверять информацию, публикуемую там.

Источник: основатель Telegram Павел Дуров

Детали: По словам Дурова, Телеграм-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с войной, а у администрации мессенджера нет возможности проверять все публикации на достоверность.

Реклама:

Основатель мессенджера призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться "к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время".

Прямая речь: "Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта".

Обновление: Позже Дуров заявил, что "множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них – единственный источник информации". 

ВИДЕО ДНЯ

В связи с этими обращениями в Telegram приняли решение не рассматривать подобные меры. 

"Однако еще раз прошу перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период", – призвал Дуров.

УП, обновлено
Темы: соцсетивойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
соцсети
Meta планирует запустить веб-версию Threads в начале этой недели – WSJ
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Нокаут телевидению: как социальные сети удерживают первенство в поставке новостей украинцам
Последние новости
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
Все новости...
Реклама: