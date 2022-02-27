"Ви отримаєте тільки ганьбу та смерть": легендарний ВДВшник звернувся до військових Білорусі

Легенда збройних сил Білорусі, підполковник ВДВ запасу Валерій Сахащик закликав білоруських військових не виконувати злочинний наказ і не вступати у війну з Україною.

Джерело: відеозвернення Сахащика

Пряма мова: "Неможливо підготуватися до того, щоб стати героєм. Просто в житті кожної людини виникає ситуація, коли вона має зробити вчинок. Тут і зараз і або ввійти в історію, або вирішити почекати більш відповідного моменту...

Зараз я вирішив записати відеоповідомлення, бо мої співвітчизники сидять у лісі на кордоні з Україною і дуже схоже на те, що найближчим часом збираються взяти участь у поганій справі, яка може мати катастрофічні наслідки для нашої країни та остаточно поховати славу та традиції військ.

Можливо, не всі повернуться на батьківщину живими, бо російська армія, яка має бойовий досвід, вже три доби перебуває в пеклі.

Кількість убитих налічується тисячами, полонених – сотнями, пораненими переповнені шпиталі.

Жодної мети операції не досягнуто, не взяли ні Київ, ні жодного з обласних центрів.

Російська армія вже виснажена, а українці, витримавши найважчі перші 72 години, успішно провели мобілізацію, організувалися, налагодили логістику, отримали підтримку всього світу моральну та військово-технологічну… Ця армія вже не відступить і не здасться.

Росіяни просто стали жертвами своїх пропагандистів, які пообіцяли, що народ України зустріне їх хлібом і сіллю, як визволителів.

Жодних правових підстав у білоруських військових сил вриватися в Україну немає. Це прямо забороняє чинна Конституція.

Це не наша війна. Ви не захищатимете свою батьківщину, будинок чи сім'ю і не отримаєте слави – лише ганьбу, приниження та смерть".

Деталі: Сахащик - засновник руху "Чорний орел", широко відомий в спецназівських колах командир 38-мої гвардійської мобільної бригади.