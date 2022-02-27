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"Вы получите только позор и смерть": легендарный ВДВшник обратился к военным Беларуси

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 февраля 2022, 18:09
скриншот

Легенда вооруженных сил Беларуси, подполковник ВДВ запаса Валерий Сахащик призвал белорусских военных не выполнять преступный приказ и не вступать в войну с Украиной.

Источник: видеообращение Сахащика

Прямая речь: "Невозможно подготовиться к тому, чтобы стать героем. Просто в жизни каждого человека возникает ситуация, когда он должен совершить поступок. Здесь и сейчас и либо войти в историю, либо решить подождать более подходящего момента...

Сейчас я решил записать видеосообщение, потому что мои соотечественники сидят в лесу на границе с Украиной и очень похоже на то, что в ближайшее время собираются поучаствовать в нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны и окончательно похоронить славу и традиции войск.

Возможно, не все вернутся на родину живыми, потому что российская армия, имеющая боевой опыт, уже трое суток находится в аду.

Количество убитых насчитывается тысячами, пленных – сотнями, ранеными переполненными госпиталями.

Никакие цели операции не достигнуты, не взяли ни Киев, ни один из областных центров.

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Российская армия уже измотана, а украинцы, выдержав самые трудные первые 72 часа, успешно провели мобилизацию, организовались, отладили логистику, получили поддержку всего мира и моральную и поток военно-технологического имущества… Эта армия уже не отступит и не сдастся

Россияне просто стали жертвами своих пропагандистов, пообещавших, что народ Украины встретит их хлебом и солью, как освободителей…

Никаких правовых оснований у белорусских военных сил врываться в Украину нет. Это прямо запрещает действующая Конституция.

Это не наша война. Вы не будете защищать свою родину, дом или семью и не получите славы – только позор, унижение и смерть".

Детали: Сахащик - основатель движения "Черный орел", широко известный в спецназовских кругах командир 38-й гвардейской мобильной бригады.

Темы: БеларусьУкраинавойнаРосcия
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