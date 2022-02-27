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Зеленский обещает военным зарплату в 100 тысяч

Валентина РоманенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 17:25
Зеленский обещает военным зарплату в 100 тысяч

Президент Владимир Зеленский обещает украинским военным заработную плату в 100 тысяч гривен в месяц.

Источник: обращение главы государства 27 февраля

Прямая речь: "Очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а за сегодня, за завтра. И очень жестко отвечают за то, что было вчера.

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Но мы должны понять, что на сегодняшний день – это важнейшая работа – быть военным, зазищать страну. И поэтому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по 100 тысяч гривен в месяц.

Не для того чтобы нам говорили "спасибо", а для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не окончится эта война".

Темы: войнаармияЗеленский
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