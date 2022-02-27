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ЄС підтримає Україну зброєю і вперше надасть летальну зброю третій країні

Неділя, 27 лютого 2022, 18:11

Євросоюз профінансує придбання і доставку зброї для України, щоб допомогти їй давати відсіч російській армії; це буде першим таким випадком для ЄС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Дослівно: "Вперше ЄС профінансує закупівлю і постачання зброї та обладнання у країну, що зазнала нападу. Ми також посилюємо санкції проти Кремля". 

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Деталі: Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зазначив, що для цієї допомоги буде створений спеціальний механізм координації з українською стороною, щоб допомога максимально відповідала потребам. 

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