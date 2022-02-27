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ЕС поддержит Украину оружием и впервые предоставит летальное оружие третьей стране

Воскресенье, 27 февраля 2022, 18:11

Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ему давать отпор российской армии; это будет первым подобным случаем для ЕС.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Дословно: "Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля".

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Детали: Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.

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