ЕС поддержит Украину оружием и впервые предоставит летальное оружие третьей стране
Воскресенье, 27 февраля 2022, 19:11
Евросоюз профинансирует приобретение и доставку оружия для Украины, чтобы помочь ему давать отпор российской армии; это будет первым подобным случаем для ЕС.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
Дословно: "Впервые ЕС профинансирует закупку и поставку оружия и оборудования в подвергшуюся нападению страну. Мы также усиливаем санкции против Кремля".
Детали: Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что для этой помощи будет создан специальный механизм координации с украинской стороной, чтобы помощь максимально отвечала потребностям.
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