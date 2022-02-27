Рятувальники звернулися до білоруських колег: Подайте голос протесту

Українські рятувальники записали відео до рятувальників Білорусі із закликом не боятися виступити проти війни.

Джерело: ДСНС України у Facebook

Пряма мова: "Ваші злочини гублять майбутнє ваших дітей. Вони вам ніколи цього не пробачать. Не будьте байдужими. Ваше мовчання – це згода на вбивство. Не вірте вашому уряду та телеканалам. Україна ніколи не була ворогом.

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Подайте голос протесту, як це робить весь цивілізований світ. Не забруднюйте себе безчестям. Адже пожежні, рятувальники – люди мужні і благородні. Проявіть свою мужність зараз. Скажіть своє слово проти цієї війни".

Деталі: Українські рятувальники у своєму відео наголосили, що з території Білорусі в Україну уже заїжджають танки та наносяться ракетні удари.