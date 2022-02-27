Спасатели обратились к белорусским коллегам: Подайте голос протеста

Украинские спасатели записали видео к спасателям Беларуси с призывом не бояться выступить против войны.

Источник: ГСЧС Украины в Facebook

Прямая речь: "Ваши преступления губят будущее ваших детей. Они вам никогда этого не простят. Не будьте безразличны. Ваше молчание – это согласие на убийство. Не верьте вашему правительству и телеканалам. Украина никогда не была врагом.

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Подайте голос протеста, как это делает весь цивилизованный мир. Не загрязняйте себя бесчестием. Ведь пожарные, спасатели – люди мужественные и благородные. Проявите свое мужество сейчас. Скажите свое слово против этой войны".

Детали: Украинские спасатели в своем видео подчеркнули, что с территории Беларуси в Украину уже заезжают танки и наносятся ракетные удары.