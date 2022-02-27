Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На станції Чоп створили хаб для українців, які прямують в ЄС

Неділя, 27 лютого 2022, 19:53
На станції Чоп створили хаб для українців, які прямують в ЄС
Фото УЗ

Укрзалізниця просить українців, охочих перетнути кордон України з країнами ЄС, прибувати на станцію Чоп – на цьому залізничному вокзалі створили транспортний хаб.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно Укрзалізниця: "Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів (у складі одного поїзда – 6 вагонів).
ВАЖЛИВО: на зазначені поїзди потрібно купувати квитки. Посадка до поїздів здійснюється при наявності квитка та одного з документів: закордонний паспорт; біометричний паспорт; паспорт громадянина України".

Реклама:

Деталі: 28 лютого до України прибуде поїзд з Чехії з гуманітарним вантажем. Зворотно поїзд безкоштовно повезе пасажирів.

Укрзалізниця просить пасажирів прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку до зазначеного поїзда. Він курсуватиме до Чехії із зупинками в Словаччині.

Також УЗ закликала пасажирів, які прямують до ЄС, не їхати поїздами до Ужгорода, а виходити в Чопі, де вони зможуть зручно перетнути кордон з ЄС.

Пріоритет при посадці надаватимуть жінкам, дітям та людям похилого віку.

Теми: УкрзалізницявійнакордонЧехія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ призначила керівників для польської "дочки" та представництва за кордоном
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: