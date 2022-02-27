Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На станції Чоп створили хаб для українців, які прямують в ЄС

Неділя, 27 лютого 2022, 20:53
Фото УЗ

Укрзалізниця просить українців, охочих перетнути кордон України з країнами ЄС, прибувати на станцію Чоп – на цьому залізничному вокзалі створили транспортний хаб.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно Укрзалізниця: "Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів (у складі одного поїзда – 6 вагонів).
ВАЖЛИВО: на зазначені поїзди потрібно купувати квитки. Посадка до поїздів здійснюється при наявності квитка та одного з документів: закордонний паспорт; біометричний паспорт; паспорт громадянина України".

Деталі: 28 лютого до України прибуде поїзд з Чехії з гуманітарним вантажем. Зворотно поїзд безкоштовно повезе пасажирів.

Укрзалізниця просить пасажирів прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку до зазначеного поїзда. Він курсуватиме до Чехії із зупинками в Словаччині.

Також УЗ закликала пасажирів, які прямують до ЄС, не їхати поїздами до Ужгорода, а виходити в Чопі, де вони зможуть зручно перетнути кордон з ЄС.

Пріоритет при посадці надаватимуть жінкам, дітям та людям похилого віку.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: УкрзалізницявійнакордонЧехія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Укрзалізниця
Укрзалізниця просить бізнес передавати воду та харчі до київського вокзалу
"Російський поїзд, йди на х*й!": усі залізничні вузли з Росією знищені
80% пасажирських потягів курсують країною – Укрзалізниця
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...