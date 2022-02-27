На станції Чоп створили хаб для українців, які прямують в ЄС
Укрзалізниця просить українців, охочих перетнути кордон України з країнами ЄС, прибувати на станцію Чоп – на цьому залізничному вокзалі створили транспортний хаб.
Джерело: Укрзалізниця у Telegram
Дослівно Укрзалізниця: "Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів (у складі одного поїзда – 6 вагонів).
ВАЖЛИВО: на зазначені поїзди потрібно купувати квитки. Посадка до поїздів здійснюється при наявності квитка та одного з документів: закордонний паспорт; біометричний паспорт; паспорт громадянина України".
Деталі: 28 лютого до України прибуде поїзд з Чехії з гуманітарним вантажем. Зворотно поїзд безкоштовно повезе пасажирів.
Укрзалізниця просить пасажирів прибути о 12:00 на проходження митного контролю та посадку до зазначеного поїзда. Він курсуватиме до Чехії із зупинками в Словаччині.
Також УЗ закликала пасажирів, які прямують до ЄС, не їхати поїздами до Ужгорода, а виходити в Чопі, де вони зможуть зручно перетнути кордон з ЄС.
Пріоритет при посадці надаватимуть жінкам, дітям та людям похилого віку.