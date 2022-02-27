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На станции Чоп создали хаб для украинцев, направляющихся в ЕС

Воскресенье, 27 февраля 2022, 20:53
Фото УЗ

Укрзализныця просит украинцев, желающих пересечь границу Украины со странами ЕС, прибывать на станцию ​​Чоп – на этом железнодорожном вокзале создали транспортный хаб.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно Укрзализныця: "Со станции Чоп до Захони (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов (в составе одного поезда – 6 вагонов).

ВАЖНО: на указанные поезда нужно покупать билеты. Посадка в поезда осуществляется при наличии билета и одного из документов: загранпаспорт; биометрический паспорт; паспорт гражданина Украины".

Детали: 28 февраля в Украину прибудет поезд из Чехии с гуманитарным грузом. Обратно поезд бесплатно повезет пассажиров.

Укрзализныця просит пассажиров прибыть в 12:00 на прохождение таможенного контроля и посадку в указанный поезд. Он будет курсировать в Чехию с остановками в Словакии.

Также УЗ призвала пассажиров, направляющихся в ЕС, не ехать поездами в Ужгород, а выходить в Чопе, где они смогут удобно пересечь границу с ЕС.

Приоритет при посадке будут предоставлять женщинам, детям и пожилым людям.

Темы: УкрзализныцявойнаграницаЧехия
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