Байрактар знищив окупантський ЗРК "Бук" під Житомиром
Неділя, 27 лютого 2022, 20:55
Українські військові застосували безпілотники "Байрактар" проти окупаційних зенітно-ракетних комплексів "Бук" під Житомиром.
Джерело: головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний
Пряма мова Залужного: "Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області.
Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!"
Довідково: Ракетою такого ЗРК "Бук" було збито пасажирських літак Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у 2014 році.