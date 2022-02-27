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Байрактар знищив окупантський ЗРК "Бук" під Житомиром

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 19:55
Байрактар знищив окупантський ЗРК Бук під Житомиром
Байрактар. Фото: Getty images

Українські військові застосували безпілотники "Байрактар" проти окупаційних зенітно-ракетних комплексів "Бук" під Житомиром.

Джерело: головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний

Пряма мова Залужного: "Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області.

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Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!"

Довідково: Ракетою такого ЗРК "Бук" було збито пасажирських літак Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у 2014 році.

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Теми: байрактарРосіявійнаЖитомирщина
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