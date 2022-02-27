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Байрактар уничтожил оккупантский ЗРК "Бук" под Житомиром

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 20:55

Украинские военные применили беспилотники "Байрактар" ​​против оккупационных зенитно-ракетных комплексов "Бук" под Житомиром.

Источник: главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный

Прямая речь Залужного: "Байрактары в работе. Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский "Бук" в районе Малина Житомирской области.

Бойтесь, враги! Не будет вам покоя на нашей земле!

Справка: Ракетой такого ЗРК "Бук" был сбит пассажирский самолет Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

Темы: байрактарРосcиявойнаЖитомирская область
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