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Усик назвав український народ наймогутнішим, Ломаченко вступив у тероборону

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 20:30

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що український народ – наймогутніший  у світі і не потребує "визволення" росіянами, а боксер Василь Ломаченко вступив у територіальну оборону Білгород-Дністровського.

Джерело: Усик у зверненні, мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан у Facebook

Пряма мова Усика: "Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти – наймогутніший у світі народ. Я дуже горжуся, що я українець. Я хочу вам всім сказати "Дякую. Ви – сила". 

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Деталі: Це Усик сказав українською мовою, а потім звернувся до росіян російською: "Ви воюєте не з нашим урядом, не з нашою армією – ви воюєте з народом. Це наша земля, ми тут вдома і не ми до вас прийшли. Нас не треба звільняти, ми себе звільнимо".

Пряма мова Граждана: "Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований та озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко! Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде гаразд!".

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Ломаченко у теробороні
Фото з Facebook Граждана

Нагадаємо: Раніше обидва боксери вважали "неоднозначною" ситуацію конфлікту з Росією. Усик заявляв, що Крим – божий, і його повернення в Україну залежить від народу та Бога.

Теми: Усикспортвійна
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