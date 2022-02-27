Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Усик назвав український народ наймогутнішим, Ломаченко вступив у тероборону

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 21:30

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що український народ – наймогутніший  у світі і не потребує "визволення" росіянами, а боксер Василь Ломаченко вступив у територіальну оборону Білгород-Дністровського.

Джерело: Усик у зверненні, мер Білгорода-Дністровського Віталій Граждан у Facebook

Пряма мова Усика: "Дорогий народе України, я хочу звернутися до тебе саме зараз. Ти – наймогутніший у світі народ. Я дуже горжуся, що я українець. Я хочу вам всім сказати "Дякую. Ви – сила". 

Деталі: Це Усик сказав українською мовою, а потім звернувся до росіян російською: "Ви воюєте не з нашим урядом, не з нашою армією – ви воюєте з народом. Це наша земля, ми тут вдома і не ми до вас прийшли. Нас не треба звільняти, ми себе звільнимо".

Пряма мова Граждана: "Білгород-Дністровський батальйон територіальної оборони сформований та озброєний. Наші бійці охоронятимуть порядок у рідному місті та не допустять диверсантів та мародерів. Разом із нами у теробороні Василь Ломаченко! Акерманці, будьте спокійні, у нашому місті все буде гаразд!".

 
Ломаченко у теробороні
Фото з Facebook Граждана

Нагадаємо: Раніше обидва боксери вважали "неоднозначною" ситуацію конфлікту з Росією. Усик заявляв, що Крим – божий, і його повернення в Україну залежить від народу та Бога.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Усикспортвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чотири винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції

Українська делегація їде на переговори з РФ до Біловезької пущі

фото, відеоЖителі Енергодара стали стіною на захист міста

Росіяни атакували блокпост у Коростені – 4 загиблих

відео"Орків геть!": Мелітополь вийшов на протест проти російських окупантів. Лунала стрілянина

ЄС відключив від SWIFT сім російських банків та заборонив постачати євро агресору

Усі новини...
Усик
Україна на Євро, айтішники на хвості в Ахметова та перша пересадка легень. Якими були перемоги України у 2021
Кличко заговорив про проведення у Києві бою Усик – Джошуа
Промоутер Джошуа: Нема проблем провести бій з Усиком у Києві
Останні новини
23:14
У Білорусі йде "рейкова війна" проти війни з Україною
23:09
відеоУ Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
23:06
У США з’явилася оперативна група для полювання на активи російських олігархів
22:55
Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі
22:50
Коли перебої на лінії 102: столична поліція дала додаткові контакти
22:49
Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України
22:32
Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan
22:23
відеоЄвреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру
22:13
ВІДЕОУ Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко
22:08
Жодних полонених російських артилеристів більше не буде – ССО
Усі новини...