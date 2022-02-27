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Усик назвал украинский народ самым мощным, Ломаченко вступил в тероборону

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 20:30

Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что украинский народ – самый мощный в мире и не нуждается в "освобождении" россиянами, а боксер Василий Ломаченко вступил в территориальную оборону Белгород-Днестровского.

Источник: Усик в обращении, мэр Белгорода-Днестровского Виталий Граждан в Facebook

Прямая речь Усика: "Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты – самый мощный в мире народ. Я очень горжусь, что я украинец. Я хочу вам всем сказать: Спасибо. Вы – сила".

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Детали: Это Усик сказал на украинском языке, а пото обратился к россиянам по-русски: "Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией, вы воюете с народом. Это – наша земля, мы здесь дома и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим".

Прямая речь Граждана: "Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны сформирован и вооружен. Наши бойцы будут охранять порядок в родном городе и не допустят диверсантов и мародеров. Вместе с нами в теробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо!".

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Ломаченко в теробороне
Фото из Facebook Граждана

Напомним: Ранее оба боксера считали "неоднозначной" ситуацию конфликта с Россией.  Усик заявлял, что Крым – божий, и его возвращение в Украину зависит от народа и Бога.

Темы: Усикспортвойна
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