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Збірна України з фехтування відмовилась виходити на бій із РФ

Неділя, 27 лютого 2022, 22:07
Фото з сайту Суспільного

Збірна України з фехтування на рапірах відмовилась виходити на поєдинок проти збірної Росії на етапі Кубка світу в Каїрі.

Джерело: Суспільне з посиланням на Національну федерацію фехтування України

Деталі: Українці виступали в командному турнірі та зуміли виграти першу зустріч проти Сінгапуру (45:39). В 1/8 фіналу збірна України вийшла на третій номер посіву – Росію.

Але українська команда в складі Андрія Погребняка, Данила Гойди, Максима Гаравського та Клода Юнеса відмовилась фехтувати з російськими рапіристами.

Спортсмени заявили, що "не робитимуть цього, поки їхні родини знаходяться вдома в небезпеці".

Крім того, фехтувальники показали плакат із написом англійською мовою: "Зупиніть Росію, зупиніть війну. Збережіть Україну, збережіть Європу!".

За словами Погребняка, збірні Росії та України могли б розвести завчасно, але організатори змагань не зробили цього.

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Він також розповів, що 25 лютого фехтувальник із Бельгії Стеф Де Гріф запитав українських спортсменів, чи може він фехтувати з жовто-блакитним прапором на рукаві в знак підтримки, на що українці погодились.

Бельгієць відфехтував перший день, а на наступний під час бою до судді підійшов тренер із Росії і натиснув на нього. Після цього Де Гріфу сказали – якщо він не зніме нашивку, то його дискваліфікують.  

Також Погребняк розповів, що на змаганнях також сказали не публікувати фото з українськими спортсменами. А світлину, яку вже опублікували у перший день, видалили. 

Українці, які відмовились фехтувати з росіянами, зазнали технічної поразки за "неявку на зустріч", і росіяни автоматично пройшли далі.

Погребняк розповів, що росіяни в цей моментр "просто стояли, опустивши голови".

Аналогічна ситуація, як із командою українських рапіристів, трапилась 27 лютого на юніорському чемпіонаті Європи в Сербії. Українська шпажистка Емілі Конрад відмовилась змагатись з росіянкою Анастасією Назаровою в 1/32 фіналу. Українка так само знялась із бою через війну РФ в Україні, однак у протоколі вказано зняття через "медичні обставини".

26 лютого олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан виступила на підтримку ЗСУ та назвала російську армію "вбивцями, що виконують особистий наказ Гітлера".

Теми: УкраїнаРосіявійнаспорт
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