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Сборная Украины по фехтованию отказалась выходить на бой с РФ

Воскресенье, 27 февраля 2022, 21:07
Сборная Украины по фехтованию отказалась выходить на бой с РФ
Фото с сайта Общественного

Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выходить на поединок против сборной России на этапе Кубка мира в Каире.

Источник: Общественное со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины

Детали: Украинцы выступали в командном турнире и сумели выиграть первую встречу против Сингапура (45:39). В 1/8 финала сборная Украины вышла на третий номер посева – Россию.

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Но украинская команда в составе Андрея Погребняка, Данила Гойды, Максима Гаравского и Клода Юнеса отказалась фехтовать с российскими рапиристами.

Спортсмены заявили, что "не будут этого делать, пока их семьи находятся дома в опасности".

Кроме того, фехтовальщики показали плакат с надписью на английском языке: "Остановите Россию, остановите войну. Сохраните Украину, сохраните Европу!".

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По словам Погребняка, сборные России и Украины могли бы развести, но организаторы соревнований не сделали этого.

Он также рассказал, что 25 февраля фехтовальщик из Бельгии Стеф Де Гриф спросил украинских спортсменов, может ли он фехтовать с желто-голубым флагом на рукаве в знак поддержки, на что украинцы согласились.

Бельгиец отфехтовал первый день, а на следующий во время боя к судье подошел тренер из России и надавил на него. После этого Де Грифу сказали – если он не снимет нашивку, его дисквалифицируют.

Погребняк рассказал, что на соревнованиях также сказали не публиковать фото с украинскими спортсменами. А фотографию, которую уже опубликовали в первый день, удалили.

Украинцы, отказавшиеся фехтовать с россиянами, потерпели техническое поражение за "неявку на встречу", и россияне автоматически прошли дальше.

Погребняк рассказал, что россияне в этот момент "просто стояли, опустив головы".

Аналогичная ситуация, как с командой украинских рапиристов, произошла 27 февраля на юниорском чемпионате Европы в Сербии. Украинская шпажистка Эмили Конрад отказалась соревноваться с россиянкой Анастасией Назаровой в 1/32 финала. Украинка также снялась с боя из-за войны РФ в Украине, однако в протоколе указано снятие из-за "медицинских обстоятельств".

26 февраля олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан выступила в поддержку ВСУ и назвала российскую армию "убийцами, выполняющими личный приказ Гитлера".

Темы: УкраинаРосcиявойнаспорт
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