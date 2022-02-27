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Щастя й Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи – голова ОДА

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 22:14

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай заявив, що міста Щастя та Станиця Луганська перебувають на межі гуманітарної катастрофи

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею. Від обстрілів окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури. 

Люди постійно перебувають у підвалах. Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити".

Деталі: Гайдай попросив про допомогу міжнародні гуманітарні організації, зокрема Червоний хрест України.

Керівник області переконаий: "Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!".

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Теми: війнаЩастяЛуганська область
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