Щастя й Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи – голова ОДА

Голова Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай заявив, що міста Щастя та Станиця Луганська перебувають на межі гуманітарної катастрофи

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею. Від обстрілів окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури.

Люди постійно перебувають у підвалах. Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити".

Деталі: Гайдай попросив про допомогу міжнародні гуманітарні організації, зокрема Червоний хрест України.

Керівник області переконаий: "Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!".