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Данилко: Путіну для повної подібності з Гітлером залишилося застрелитися у бункері

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 22:31
Данилко: Путіну для повної подібності з Гітлером залишилося застрелитися у бункері
Андрій Данилко, ілюстративне фото СТБ

Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, вважає, що Володимиру Путіну для повної подібності з Адольфом Гітлером залишилося застрелитися у бункері після війни проти України.

Джерело: Данилко в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Я хотів би російським людям, російським артистам, які, звісно, бояться, сказати, щоб вони прочитали дитячий вірш Корнія Чуковського "Тараканище". Ось просто прочитайте його від початку до кінця. Кого боїтеся?

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Якщо він така пародистка, Путін – подивіться, це все за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Якщо він так хоче залишитися в історії, я чув, що він так пародує Гітлера чи копіює його вчинки, йому так хочеться бути у підручниках – та ти, звісно, вже у підручниках, Путін!

Для того, щоб бути остаточним Гітлером, тобі треба зайти в цей свій, б...дь, бункер і застрелитися на х...й!

Деталі: На думку Данилка, Путін – божевільна людина.

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Артист зізнався, що бачився з президентом РФ на закритій вечірці в 2004 році: "Якби я знав, що таке буде, я б його вбив".

Данилко вважає, що Путін може ненавидіти Україну, але він ненавидить і свій народ, посилаючи людей на війну та страждання.

"Путін, ти не отримаєш Україну, отримаєш дулю", – заявив Данилко.

Сам артист перебуває у Києві та не планує виїжджати, періодично спускається в укриття.

Данилко розповів, що деякі російські зірки висловлюють йому підтримку України, але є й ті, хто розчарував його. Артист упевнений, що їм потім буде соромно.

Також Данилко сказав, що ніколи не співав фразу "Russia goodbye", але тепер буде: "Після того, що почалося зараз, у пісні I want you see співатиму тільки "Russia goodbye" (в оригіналі Dancing Lasha Tumbai – ред.).

Теми: ПутінвійнаРосіякультура
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