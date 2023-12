Данилко: Путіну для повної подібності з Гітлером залишилося застрелитися у бункері

Артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, вважає, що Володимиру Путіну для повної подібності з Адольфом Гітлером залишилося застрелитися у бункері після війни проти України.

Джерело: Данилко в ефірі телеканалу "Київ"

Пряма мова: "Я хотів би російським людям, російським артистам, які, звісно, бояться, сказати, щоб вони прочитали дитячий вірш Корнія Чуковського "Тараканище". Ось просто прочитайте його від початку до кінця. Кого боїтеся?

Якщо він така пародистка, Путін – подивіться, це все за сценарієм фашистської Німеччини: прийоми, слова, як це все відбувається. Якщо він так хоче залишитися в історії, я чув, що він так пародує Гітлера чи копіює його вчинки, йому так хочеться бути у підручниках – та ти, звісно, вже у підручниках, Путін!

Для того, щоб бути остаточним Гітлером, тобі треба зайти в цей свій, б...дь, бункер і застрелитися на х...й!

Деталі: На думку Данилка, Путін – божевільна людина.

Артист зізнався, що бачився з президентом РФ на закритій вечірці в 2004 році: "Якби я знав, що таке буде, я б його вбив".

Данилко вважає, що Путін може ненавидіти Україну, але він ненавидить і свій народ, посилаючи людей на війну та страждання.

"Путін, ти не отримаєш Україну, отримаєш дулю", – заявив Данилко.

Сам артист перебуває у Києві та не планує виїжджати, періодично спускається в укриття.

Данилко розповів, що деякі російські зірки висловлюють йому підтримку України, але є й ті, хто розчарував його. Артист упевнений, що їм потім буде соромно.

Також Данилко сказав, що ніколи не співав фразу "Russia goodbye", але тепер буде: "Після того, що почалося зараз, у пісні I want you see співатиму тільки "Russia goodbye" (в оригіналі Dancing Lasha Tumbai – ред.).