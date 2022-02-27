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Данилко: Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере  

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 22:31
Данилко: Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере  
Андрей Данилко, иллюстративное фото СТБ

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, считает, что Владимиру Путину для полного подобия с Адольфом Гитлером осталось застрелиться в бункере после войны против Украины. 

Источник: Данилко в эфире телеканала "Киев"

Прямая речь: "Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского "Тараканище". Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь? 

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Если он такая пародистка, Путин – посмотрите, это же все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках – да ты, конечно, уже в учебниках, Путин!

Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, б...дь, бункер и застрелиться на х…й!".

Детали: По мнению Данилко, Путин – сумасшедший человек. 

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Артист признался, что виделся с президентом РФ на закрытой вечеринке в 2004 году: "Если бы я знал, что такое будет, я б его убил". 

Данилко считает, что Путин может ненавидеть Украину, но он ненавидит и свой народ, посылая людей на войну и страдания. 

"Путин, ты не получишь Украину, получишь дулю", – заявил Данилко. 

Сам артист находится в Киеве и не планирует уезжать, периодически спускается в убежище. 

Данилко рассказал, что некоторые российские звезды выражают ему поддержку Украины, но есть и те, кто разочаровал его. Артист уверен, что им потом будет стыдно. 

Также Данилко сказал, что никогда не пел фразу "Russia goodbye", но теперь будет: "После того, что началось сейчас, в песне I want you see буду петь только "Russia goodbye" (в оригинале Dancing Lasha Tumbai – ред.).

Темы: ПутинвойнаРосcиякультура
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