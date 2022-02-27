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Суперзірка Кім Кардашян захопилася вчинками Зеленського

Альона Мазуренко Неділя, 27 лютого 2022, 23:12
Суперзірка Кім Кардашян захопилася вчинками Зеленського
Кім Кардашян, Instagram

Американська теледіва Кім Кардашян у соцмережі підтримала Україну у протистоянні з Росією і захопилася вчинками українського президента Володимира Зеленського.

Джерело: Instagram-Кардашян 

Деталі: Кардашян в історіях поділилася знімками Зеленського і нагадала, що після пропозиції влади США евакуюватися з Києва він відповів, що йому не потрібен транспорт – йому потрібні боєприпаси.

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Зірка додала, що пишається тими, хто докладає зусиль, щоб стати найкращою версією себе.

Кілька днів тому Кардашян підтримала Україну і поділася джерелами, де можна допомогти Україні, проти якої розпочала війну Росія.

 
 
 

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Теми: війнаЗеленський
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