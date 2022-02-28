Суперзірка Кім Кардашян захопилася вчинками Зеленського

Американська теледіва Кім Кардашян у соцмережі підтримала Україну у протистоянні з Росією і захопилася вчинками українського президента Володимира Зеленського.

Джерело: Instagram-Кардашян

Деталі: Кардашян в історіях поділилася знімками Зеленського і нагадала, що після пропозиції влади США евакуюватися з Києва він відповів, що йому не потрібен транспорт – йому потрібні боєприпаси.

Зірка додала, що пишається тими, хто докладає зусиль, щоб стати найкращою версією себе.

Кілька днів тому Кардашян підтримала Україну і поділася джерелами, де можна допомогти Україні, проти якої розпочала війну Росія.