Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Суперзірка Кім Кардашян захопилася вчинками Зеленського

Мазуренко Альона Понеділок, 28 лютого 2022, 00:12
Кім Кардашян, Instagram

Американська теледіва Кім Кардашян у соцмережі підтримала Україну у протистоянні з Росією і захопилася вчинками українського президента Володимира Зеленського.

Джерело: Instagram-Кардашян 

Деталі: Кардашян в історіях поділилася знімками Зеленського і нагадала, що після пропозиції влади США евакуюватися з Києва він відповів, що йому не потрібен транспорт – йому потрібні боєприпаси.

Зірка додала, що пишається тими, хто докладає зусиль, щоб стати найкращою версією себе.

Кілька днів тому Кардашян підтримала Україну і поділася джерелами, де можна допомогти Україні, проти якої розпочала війну Росія.

 
 
 

Теми: війнаЗеленський
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
війна
З Криму рушили 11 десантних кораблів до Одеси, ЗСУ готові до відсічі – Арестович
Окупанти хочуть використати мешканців Херсона для захоплення Києва – ОДА
Третій депутат Держдуми засудив війну проти України
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...