Суперзвезда Ким Кардашян восхитилась поступками Зеленского

Американская теледива Ким Кардашян в соцсети поддержала Украину в противостоянии с Россией и восхитилась поступками украинского президента Владимира Зеленского.

Источник: Instagram-Кардашян

Детали: Кардашян в историях поделилась снимками Зеленского и напомнила, что после предложения властей США эвакуироваться из Киева он ответил, что ему не нужен транспорт – ему нужны боеприпасы.

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Звезда добавила, что гордится теми, кто прилагает усилия, чтобы стать лучшей версией себя.

Несколько дней назад Кардашян поддержала Украину и поделилась источниками, где можно помочь Украине, против которой начала войну Россия.