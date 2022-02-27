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Суперзвезда Ким Кардашян восхитилась поступками Зеленского

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 23:12
Суперзвезда Ким Кардашян восхитилась поступками Зеленского
Ким Кардашян, Instagram

Американская теледива Ким Кардашян в соцсети поддержала Украину в противостоянии с Россией и восхитилась поступками украинского президента Владимира Зеленского.

Источник: Instagram-Кардашян

Детали: Кардашян в историях поделилась снимками Зеленского и напомнила, что после предложения властей США эвакуироваться из Киева он ответил, что ему не нужен транспорт – ему нужны боеприпасы.

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Звезда добавила, что гордится теми, кто прилагает усилия, чтобы стать лучшей версией себя.

Несколько дней назад Кардашян поддержала Украину и поделилась источниками, где можно помочь Украине, против которой начала войну Россия.

 
 
 

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Темы: войнаЗеленский
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