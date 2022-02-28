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Суперзвезда Ким Кардашян восхитилась поступками Зеленского

Мазуренко Алена Понедельник, 28 февраля 2022, 00:12
Ким Кардашян, Instagram

Американская теледива Ким Кардашян в соцсети поддержала Украину в противостоянии с Россией и восхитилась поступками украинского президента Владимира Зеленского.

Источник: Instagram-Кардашян

Детали: Кардашян в историях поделилась снимками Зеленского и напомнила, что после предложения властей США эвакуироваться из Киева он ответил, что ему не нужен транспорт, ему нужны боеприпасы.

Звезда добавила, что гордится теми, кто прилагает усилия, чтобы стать лучшей версией себя.

Несколько дней назад Кардашян поддержала Украину и поделилась источниками, где можно помочь Украине, против которой начала войну Россия.

 
 
 

Темы: войнаЗеленский
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