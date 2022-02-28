У мародерів будуть одразу стріляти – мер Житомира 

Міський голова Житомира:Сергій Сухомлин попередив жителів міста, що в мародерів будуть одразу стріляти, без затримання.

Джерело: відеозвернення Сухомлина

Пряма мова: "У районі Крошні затримали декілька людей, які намагалися залізти в магазин. Я всіх попереджаю: поліція, Нацгвардія, загони тероборони отримали наказ не затримувати – можна стріляти на місці. Мародерства у місті не буде. Всі отримали наказ стріляти на місці".