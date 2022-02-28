В мародеров будут сразу стрелять – мэр Житомира

Городской глава Житомира: Сергей Сухомлин предупредил жителей города, что в мародеров будут сразу стрелять, без задержания.

Источник: видеообращение Сухомлина

Прямая речь: "В районе Крошни задержали несколько человек, пытавшихся залезть в магазин. Я всех предупреждаю: полиция, нацгвардия, отряды терробороны получили приказ не задерживать – можно стрелять на месте. Мародерства в городе не будет. Все получили приказ стрелять на месте".