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В мародеров будут сразу стрелять – мэр Житомира

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 23:41

Городской глава Житомира: Сергей Сухомлин предупредил жителей города, что в мародеров будут сразу стрелять, без задержания.

Источник: видеообращение Сухомлина

Прямая речь: "В районе Крошни задержали несколько человек, пытавшихся залезть в магазин. Я всех предупреждаю: полиция, нацгвардия, отряды терробороны получили приказ не задерживать – можно стрелять на месте. Мародерства в городе не будет. Все получили приказ стрелять на месте".

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Темы: Житомирвойна
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