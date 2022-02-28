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Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 01:57
акція в Санкт-Петербурзі, Медіазона

У неділю на акціях проти війни з Україною у 52 містах Росії затримано понад 2700 людей.

Джерело: ОВД-Инфо, Новая газета

Деталі: Станом на ніч понеділка відомо про понад 2761 затриманих 27 лютого.

Найбільше учасників акцій проти агресії РФ – у Москві (1259).

У Санкт-Петербурзі принаймні 1022 затриманих.

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З 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну, на антивоєнних акціях по всій Росії затримали щонайменше 5814 людей.

Разом з тим, як повідомляє "Новая газета", на Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами "Це війна" та "Народ, вставай".

Вона спалахнула. Майже одразу машину перегородили снігоприбиральною технікою.

Теми: Росіявійнаакції
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