Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 00:57
Акції проти війни пройшли у півсотні міст Росії: затримано 2700 людей
акція в Санкт-Петербурзі, Медіазона

У неділю на акціях проти війни з Україною у 52 містах Росії затримано понад 2700 людей.

Джерело: ОВД-Инфо, Новая газета

Деталі: Станом на ніч понеділка відомо про понад 2761 затриманих 27 лютого.

Найбільше учасників акцій проти агресії РФ – у Москві (1259).

ВІДЕО ДНЯ

У Санкт-Петербурзі принаймні 1022 затриманих.

З 24 лютого, коли російські війська вторглися в Україну, на антивоєнних акціях по всій Росії затримали щонайменше 5814 людей.

Разом з тим, як повідомляє "Новая газета", на Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами "Це війна" та "Народ, вставай".

Вона спалахнула. Майже одразу машину перегородили снігоприбиральною технікою.

Теми: Росіявійнаакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Арештований Стрєлков вирішив позмагатись з Путіним за посаду президента
РДК заявив, що спільно з СБУ атакував літаки в Курській області РФ
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: