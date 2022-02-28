Акции против войны прошли в полусотне городов РФ: задержано 2700 человек

В воскресенье на акциях против войны с Украиной в 52 городах России задержано более 2700 человек.

Источник: ОВД-Инфо, Новая газета

«Нет войне»



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Видео: Давид Френкельhttps://t.co/eoEOLWKtNZ pic.twitter.com/Nmpj4BZtyM Реклама: February 27, 2022

Детали: По состоянию на ночь понедельника, известно о более 2761 задержанных 27 февраля.

Больше всего участников акций против агрессии РФ – в Москве (1259).

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В Санкт-Петербурге по крайней мере 1022 задержанных.

С 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, на антивоенных акциях по всей России задержали не менее 5814 человек.

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА



Видео: Давид Френкель pic.twitter.com/mBRA4dXV0I — Медиазона (@mediazzzona) February 27, 2022

Вместе с тем, как сообщает "Новая газета", на Пушкинскую площадь в Москве заехала машина с надписями "Это война" и "Народ, вставай".

Она загорелась. Почти сразу машину перегородили снегоуборочной техникой.