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Акции против войны прошли в полусотне городов РФ: задержано 2700 человек

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 00:57
Акции против войны прошли в полусотне городов РФ: задержано 2700 человек
акция в Санкт-Петербурге, Медиазона

В воскресенье на акциях против войны с Украиной в 52 городах России задержано более 2700 человек.

Источник: ОВД-Инфо, Новая газета

Детали: По состоянию на ночь понедельника, известно о более 2761 задержанных 27 февраля.

Больше всего участников акций против агрессии РФ – в Москве (1259).

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В Санкт-Петербурге по крайней мере 1022 задержанных.

С 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, на антивоенных акциях по всей России задержали не менее 5814 человек.

Вместе с тем, как сообщает "Новая газета", на Пушкинскую площадь в Москве заехала машина с надписями "Это война" и "Народ, вставай".

Она загорелась. Почти сразу машину перегородили снегоуборочной техникой.

Темы: Росcиявойнаакции
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