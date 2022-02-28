Акции против войны прошли в полусотне городов РФ: задержано 2700 человек
В воскресенье на акциях против войны с Украиной в 52 городах России задержано более 2700 человек.
Источник: ОВД-Инфо, Новая газета
«Нет войне»
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Видео: Давид Френкельhttps://t.co/eoEOLWKtNZ pic.twitter.com/Nmpj4BZtyMРеклама:— Медиазона (@mediazzzona) February 27, 2022
Детали: По состоянию на ночь понедельника, известно о более 2761 задержанных 27 февраля.
Больше всего участников акций против агрессии РФ – в Москве (1259).
В Санкт-Петербурге по крайней мере 1022 задержанных.
С 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, на антивоенных акциях по всей России задержали не менее 5814 человек.
СПб, Гостиный двор сейчас— Медиазона (@mediazzzona) February 27, 2022
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Видео: Давид Френкель pic.twitter.com/mBRA4dXV0I
Вместе с тем, как сообщает "Новая газета", на Пушкинскую площадь в Москве заехала машина с надписями "Это война" и "Народ, вставай".
Она загорелась. Почти сразу машину перегородили снегоуборочной техникой.