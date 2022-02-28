Росія вважає, що вона ще має "друзів" після вторгнення в Україну

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після вторгнення в Україну Росія все ще має друзів у світі – наприклад, Китай.

Джерело: Захарова в ефірі телеканалу "Россия-1", російське агентство "Интерфакс"

Пряма мова: "Звісно, є (у Росії друзі – ред.). Подивіться на реакцію світових гігантів. Ті, які не видають себе за гігантів, а справжні гіганти. Ну, зокрема, Китай. Ви ж бачите цю реакцію".

Деталі: При цьому Захарова заявила, що в Україні нібито "цілий рік" розповсюджували зброю – і цим влада в Києві "делегітимізувала" себе.

Вона також сказала, що міжнародні організації робили все "так, щоб не дати голос повноцінний тим людям, які б могли достовірно розповісти про те, що там відбувається".

Захарова гне пропагандистську лінію: "Те саме було в 2008 році, коли весь світ кричав, обзивав нас аргесорами та вбивцями, не даючи слово людям із Південної Осетії та Абхазії. Що ми зараз, повертаємося до тих часів? Ті часи були спростовані історією! Тією самої, що довела, що у 2008-му почав агресію Саакашвілі".

Цьому передувало: Під ранок 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок російської "військової операції" в Україні. У відповідь на війну країни Заходу запровадили проти Росії санкції.