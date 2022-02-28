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Россия считает, что у нее еще есть "друзья" после вторжения в Украину

Понедельник, 28 февраля 2022, 03:11

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после вторжения в Украину у России все еще есть друзья в мире – например, Китай.

Источник: Захарова в эфире телеканала "Россия-1", российское агентство "Интерфакс"

Прямая речь: "Конечно есть (у России друзья – ред.). Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. Ну, в частности, Китай. Вы же видите эту реакцию".

Детали: При этом Захарова заявила, что в Украине якобы "целый год" распространяли оружие – и этим власти в Киеве "делегитимизировали" себя.  

Она также сказала, что международные организации делали все "так, чтобы не дать голос полноценный тем людям, которые могли бы достоверно рассказать о том, что там происходит".

Захарова гнет пропагандистскую линию: "То же самое было в 2008 году, когда весь мир орал, обзывал нас аргессорами и убийцами, не давая слово людям из Южной Осетии и Абхазии. Что мы сейчас, возвращаемся к тем временам? Те времена были опровергнуты историей! Той самой, что доказала, что в 2008-м начал агрессию Саакашвили".

Этому предшествовало: Под утро 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале российской военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России санкции.

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