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Зеленський - Джонсону: Наступні 24 години будуть вирішальними для України

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 03:28
Зеленський та Джонсон, фото: УП

Ввечері 27 лютого президент України і прем’єр-міністр Британії провели телефонну розмову, під час якої Зеленський сказав Джонсону, що наступні 24 години будуть вирішальними для України.

Джерело: пресслужба прем’єр-міністра Британії, Зеленський у twitter

Пряма мова Зеленського: "Поговорив із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і Президентом Польщі Анджеєм Дудою про актуальну безпекову ситуацію.

Погодили подальші спільні кроки щодо протидії агресору. Антивоєнна коаліція в дії!".

Дослівно пресслужба Джонсона: "Президент Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години будуть вирішальними для України, і прем'єр-міністр заявив, що зробить все можливе, щоб забезпечити Україні оборонну допомогу з боку Великобританії та союзників".

Деталі: Джонсон назвав опір українського народу героїчним.

Також лідери України і Британії домовилися про подальші тісні контакти, і Джонсон вчергове підтвердив тверду підтримку Великобританією суверенітету України.

Нагадаємо: Велика Британія надасть Україні додатково 40 млн фунтів (близько $ 53 млн) допомоги , щоб уникнути гуманітарної катастрофи, викликаної російським вторгненням.

Теми: ЗеленськийБорис Джонсонвійна
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