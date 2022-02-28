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Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 02:28
Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины
Зеленский и Джонсон, фото: УП

Вечером 27 февраля президент Украины и премьер-министр Британии провели телефонный разговор, во время которого Зеленский сказал Джонсону, что следующие 24 часа будут решающими для Украины.

Источник: пресс-служба премьер-министра Британии, Зеленский в twitter

Прямая речь Зеленского: "Поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Президентом Польши Анджеем Дудой об актуальной ситуации по безопасности.

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Согласовали дальнейшие общие шаги по противодействию агрессору. Антивоенная коалиция в действии!".

Дословно пресс-служба Джонсона: "Президент Зеленский сказал, что считает, что следующие 24 часа будут решающими для Украины, и премьер-министр заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить Украине оборонную помощь со стороны Великобритании и союзников".

Детали: Джонсон назвал сопротивление украинского народа героическим.

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Также лидеры Украины и Британии договорились о дальнейших тесных контактах, и Джонсон в очередной раз подтвердил твердую поддержку Великобританией суверенитета Украины.

Напомним: Великобритания предоставит Украине дополнительно 40 млн фунтов (около $53 млн) помощи, чтобы избежать гуманитарной катастрофы, вызванной российским вторжением.

Темы: ЗеленскийБорис Джонсонвойна
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