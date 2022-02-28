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Австралия ввела персональные санкции против Путина и Ко

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 03:48
Австралия ввела персональные санкции против Путина и Ко
Скотт Моррисон, фото: Getty Images

Вступили в силу введенные Австралией санкции против президента России Владимира Путина и его окружения на фоне вторжения РФ в Украину.

Источник: ABC News, CNN

Детали: Финансовые санкции и на въезд в Австралию, кроме Путина, касаются российских премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

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Это подтвердил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Санкции против Путина и его свита дополнили другие, введенные против российских банков и около 350 граждан РФ.

Темы: АвстралиясанкцииПутинРосcия
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