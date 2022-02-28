Австралия ввела персональные санкции против Путина и Ко
Понедельник, 28 февраля 2022, 04:48
Вступили в силу введенные Австралией санкции против президента России Владимира Путина и его окружения на фоне вторжения РФ в Украину.
Детали: Финансовые санкции и на въезд в Австралию, кроме Путина, касаются российских премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.
Это подтвердил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
Санкции против Путина и его свита дополнили другие, введенные против российских банков и около 350 граждан РФ.
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