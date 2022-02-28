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ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 05:46
фото: Getty Images

Євросоюз запровадив санкції проти Центрального банку Росії.

Джерело: Bloomberg, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, якого цитує сайт Європейської служби зовнішніх зв’язків

Деталі: Євросоюз заборонив операції, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку Росії.

При цьому влада ЄС може дозволяти транзакції з ЦБ РФ, якщо такі заходи є критично необхідними для фінансової стабільності Євросоюзу.

Пряма мова Борреля: "Ми досягли домовленості про виведення зі SWIFT деяких російських банків і введення санкцій, які паралізують активи російського ЦБ.

Завдяки цьому буде заморожено близько половини фінансових резервів ЦБ Росії, які зберігаються в банках країн G7.

Це буде заморожено, і це сильно вплине на фінансову систему Росії".

Нагадаємо: Сполучені Штати розглядають санкції проти російського центрального банку.

Теми: ЄСРосіябанкисанкції
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