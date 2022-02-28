Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 04:46
ЄС ввів санкції проти Центробанку Росії
фото: Getty Images

Євросоюз запровадив санкції проти Центрального банку Росії.

Джерело: Bloomberg, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, якого цитує сайт Європейської служби зовнішніх зв’язків

Деталі: Євросоюз заборонив операції, пов'язані з управлінням резервами та активами Центрального банку Росії.

Реклама:

При цьому влада ЄС може дозволяти транзакції з ЦБ РФ, якщо такі заходи є критично необхідними для фінансової стабільності Євросоюзу.

Пряма мова Борреля: "Ми досягли домовленості про виведення зі SWIFT деяких російських банків і введення санкцій, які паралізують активи російського ЦБ.

Завдяки цьому буде заморожено близько половини фінансових резервів ЦБ Росії, які зберігаються в банках країн G7.

ВІДЕО ДНЯ

Це буде заморожено, і це сильно вплине на фінансову систему Росії".

Нагадаємо: Сполучені Штати розглядають санкції проти російського центрального банку.

Теми: ЄСРосіябанкисанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: