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ЕС ввел санкции против Центробанка России

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 05:46
фото: Getty Images

Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России.

Источник: Bloomberg, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, цитируемый сайтом Европейской службы внешних связей

Детали: Евросоюз запретил сделки, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России.

При этом власти ЕС могут разрешать транзакции с ЦБ РФ, если такие меры критически необходимы для финансовой стабильности Евросоюза.

Прямая речь Борреля: "Мы достигли договоренности о выводе из SWIFT некоторых российских банков и введении санкций, парализующих активы российского ЦБ.

Благодаря этому будет заморожено около половины финансовых резервов ЦБ России, хранящихся в банках стран G7.

Это будет заморожено, и это сильно отразится на финансовой системе России".

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Напомним: Соединенные Штаты рассматривают санкции против российского центрального банка.

Темы: ЕСРосcиябанкисанкции
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