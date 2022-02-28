ЕС ввел санкции против Центробанка России
Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России.
Источник: Bloomberg, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, цитируемый сайтом Европейской службы внешних связей
Детали: Евросоюз запретил сделки, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России.
При этом власти ЕС могут разрешать транзакции с ЦБ РФ, если такие меры критически необходимы для финансовой стабильности Евросоюза.
Прямая речь Борреля: "Мы достигли договоренности о выводе из SWIFT некоторых российских банков и введении санкций, парализующих активы российского ЦБ.
Благодаря этому будет заморожено около половины финансовых резервов ЦБ России, хранящихся в банках стран G7.
Это будет заморожено, и это сильно отразится на финансовой системе России".
Напомним: Соединенные Штаты рассматривают санкции против российского центрального банка.