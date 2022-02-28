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Тероборона - населенню: Не бійтеся - вони бояться вас більше

Понеділок, 28 лютого 2022, 07:20

Тероборона Збройних сил закликала населення до організованого спротиву і розказала алгоритм дій.

Джерело: заява ТО ЗСУ.

Дослівно: "На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, закликаємо до організованого спротиву цивільного населення".

Деталі: Тероборона пропонує людям наступний алгоритм, як розправлятись із окупантами:

  1. Виставити дозори аби бачити рух колон.
  2. Збирати інформацію про напрямок руху і в будь-який спосіб перекривати дорогу.
  3. Підірвати мости або заблокувати вантажним транспортом рух.
  4. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.
  5. Полонених записувати на відео для деморалізації. Можна вести трансляції в соцмережах для підбадьорення побратимів.
  6. Жінкам та підліткам можна розвішувати плакати загрожуючого змісту: "Вас тут чекає тільки смерть" тощо.



Теми: арміявійнаУкраїна
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