Тероборона - населенню: Не бійтеся - вони бояться вас більше

Тероборона Збройних сил закликала населення до організованого спротиву і розказала алгоритм дій.

Джерело: заява ТО ЗСУ.

Дослівно: "На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, закликаємо до організованого спротиву цивільного населення".

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Деталі: Тероборона пропонує людям наступний алгоритм, як розправлятись із окупантами:

Виставити дозори аби бачити рух колон. Збирати інформацію про напрямок руху і в будь-який спосіб перекривати дорогу. Підірвати мости або заблокувати вантажним транспортом рух. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї. Полонених записувати на відео для деморалізації. Можна вести трансляції в соцмережах для підбадьорення побратимів. Жінкам та підліткам можна розвішувати плакати загрожуючого змісту: "Вас тут чекає тільки смерть" тощо.





