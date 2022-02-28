Тероборона – населению: Не бойтесь – они боятся вас больше
Понедельник, 28 февраля 2022, 07:20
Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению и рассказала алгоритм действий.
Источник: заявление ТО ВСУ.
Дословно: "На фоне сообщений о наступлении колонн оккупантов с севера Украины, призываем к организованному сопротивлению гражданского населения".
Детали: Тероборона предлагает людям следующий алгоритм, как расправляться с оккупантами:
- Выставить дозоры, чтобы видеть движение колонн.
- Собирать информацию о направлении движения и любым способом перекрывать дорогу.
- Взорвать мосты или заблокировать грузовым транспортом движение.
- Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.
- Пленных записывать на видео для деморализации. Можно вести трансляции в соцсетях для ободрения побратимов.
- Женщинам и подросткам можно развешивать плакаты угрожающего содержания: "Вас здесь ждет только смерть" и т.д.