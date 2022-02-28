Тероборона – населению: Не бойтесь – они боятся вас больше

Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению и рассказала алгоритм действий.

Источник: заявление ТО ВСУ.

Дословно: "На фоне сообщений о наступлении колонн оккупантов с севера Украины, призываем к организованному сопротивлению гражданского населения".

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Детали: Тероборона предлагает людям следующий алгоритм, как расправляться с оккупантами: