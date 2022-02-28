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Тероборона – населению: Не бойтесь – они боятся вас больше

Понедельник, 28 февраля 2022, 07:20

Тероборона Вооруженных сил призвала население к организованному сопротивлению и рассказала алгоритм действий.

Источник: заявление ТО ВСУ.

Дословно: "На фоне сообщений о наступлении колонн оккупантов с севера Украины, призываем к организованному сопротивлению гражданского населения".

Детали: Тероборона предлагает людям следующий алгоритм, как расправляться с оккупантами:

  1. Выставить дозоры, чтобы видеть движение колонн.
  2. Собирать информацию о направлении движения и любым способом перекрывать дорогу.
  3. Взорвать мосты или заблокировать грузовым транспортом движение.
  4. Когда колонна остановится – забрасывайте ее коктейлями Молотова и огнем из стрелкового оружия.
  5. Пленных записывать на видео для деморализации. Можно вести трансляции в соцсетях для ободрения побратимов.
  6. Женщинам и подросткам можно развешивать плакаты угрожающего содержания: "Вас здесь ждет только смерть" и т.д.

Темы: армиявойнаУкраина
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