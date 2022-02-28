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Задля безпеки: Google Maps обмежує деякі функції в Україні

Світлана КізіловаПонеділок, 28 лютого 2022, 07:01

Сервіс Google Maps заблокував в Україні дві функції, що надають користувачам інформацію в режимі реального часу.

Джерело: CNN з посиланням на коментар компанії

Деталі: Відключені функції включають накладання трафіку в режимі реального часу на Google Maps, це функція, яку деякі дослідники використовували для спостереження за Україною здалеку, а також Live Busyness, функцію, яка показує, наскільки популярним може бути якесь місце в даний момент часу.

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Компанія пояснила, що зміни застосували, щоб забезпечити безпеку українців, а також після консультацій із місцевою владою.

За словами Google, оновлення трафіку, як і раніше, доступні в Україні при використанні режиму навігації Google Maps.

Теми: інтернетвійна
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